ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 595 оценок

В создании ремейка Halo: Campaign Evolved принимает активное участие студия Abstraction

Gutsz Gutsz

Недавно анонсированный ремейк первой части приключений Мастер Чифа — Halo: Campaign Evolved — обрастает все новыми интересными подробностями производства. Если официально созданием амбициозного проекта на Unreal Engine 5 руководит команда Halo Studios, бывшая 343 Industries, то неофициальные данные утверждают, что за технический костяк обновленных уровней отвечает совершенно другая студия.

Инсайдер и контент-мейкер Rebs Gaming, который в прошлом году безошибочно предсказал гибридную разработку ремейка и сам факт его существования до официального анонса, наконец нашел прямое подтверждение своим более ранним догадкам о подрядчике. Согласно отчету, полученному от бывших и действующих разработчиков, к разработке активно привлечена нидерландская компания Abstraction.

Студия Abstraction не новичок в индустрии и уж тем более в работе с франшизой Halo, именно они помогали внедрять настройки доступности в Master Chief Collection в 2021 и 2022 годах. Теперь же их роль значительно выросла.

По словам инсайдера, на плечи Abstraction возложена полная переработка и создание дизайна уровней сюжетной кампании от черновой расстановки объектов до финальной полировки, заскриптованные экшен-моменты, ребаланс боевки и геймплея Сообщается, что разработка Campaign Evolved в таком гибридном формате началась еще летом 2023 года.

Внедрение кооператива, новых механик перемещения и дополнительного сюжета стало для фанатов главным поводом для ожидания ремейка. Напомним, авторы ремейка Halo обещают расширить канон, сохранив дух оригинала на Unreal Engine 5.

Согласно неподтвержденным планам, релиз Halo: Campaign Evolved может состояться уже этим летом. Инсайдер Rebs Gaming пообещал в ближайшем будущем раскрыть детали о новых миссиях и загадочном мультиплеерном компоненте игры

Индустрия
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n
6лять.....

1
qDan

Отдали игру на откуп литературным неграм, выбрали Анрыл 5 в качестве движка и планируют "расширить канон". Что же может пойти не так...

1
Беккер5443

Пора уже показать системные требования.