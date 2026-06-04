Xbox могла случайно раскрыть график своих главных релизов на вторую половину 2026 года

Внимательные фанаты заметили любопытную деталь в недавнем выпуске официального подкаста Xbox. Во время обсуждения будущей линейки игр директор по контенту Xbox Мэтт Бути перечислил несколько крупных проектов в определённом порядке, что многие восприняли как намёк на последовательность их выхода.
Говоря о ближайших релизах, Бути сначала упомянул Halo: Campaign Evolved, затем Minecraft Dungeons 2, после чего назвал Gears of War: E-Day и Call of Duty: Modern Warfare 4. Формально речь шла лишь о предстоящем каталоге игр, однако фанаты и журналисты обратили внимание именно на порядок перечисления проектов.
Если предположения верны, то график релизов может выглядеть следующим образом:
- Halo: Campaign Evolved — лето 2026 года;
- Minecraft Dungeons 2 — конец лета;
- Gears of War: E-Day — сентябрь;
- Call of Duty: Modern Warfare 4 — октябрь.
Такая последовательность хорошо совпадает с ранее появлявшимися слухами. Инсайдеры уже сообщали, что новая Halo может выйти в июле, а релиз Gears of War: E-Day якобы намечен на сентябрь. Для новой Minecraft Dungeons остаётся августовское окно, тогда как выход Modern Warfare 4 официально ожидается осенью.
Если этот график окажется точным, Microsoft фактически распределит свои крупнейшие релизы по всей второй половине года. При этом ноябрь и декабрь могут остаться без крупных запусков от внутренних студий Xbox, что выглядит логичным на фоне ожидаемого релиза GTA 6, который, по мнению аналитиков, способен перетянуть на себя внимание всей индустрии.
Короче все игры решили выйти в сентябре
> однако фанаты и журналисты обратили внимание именно на порядок перечисления проектов
Где эти фанаты и журналисты? Они с нами в одной комнате?
>Если предположения верны
Чьи предположения? Твои?
Очередной пост с гаданиями на кофейной гуще...
росомаха и гирзы просто уничтожат такой кал, как контрол
"случайно" - надо писать в кавычках. в данной новосоти уж точно
Гирзы 4 и 5 выходили в октябре, колда в ноябре где-то. В чем новость я хз. Блог ни о чем