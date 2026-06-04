Xbox могла случайно раскрыть график своих главных релизов на вторую половину 2026 года

Внимательные фанаты заметили любопытную деталь в недавнем выпуске официального подкаста Xbox. Во время обсуждения будущей линейки игр директор по контенту Xbox Мэтт Бути перечислил несколько крупных проектов в определённом порядке, что многие восприняли как намёк на последовательность их выхода.

Говоря о ближайших релизах, Бути сначала упомянул Halo: Campaign Evolved, затем Minecraft Dungeons 2, после чего назвал Gears of War: E-Day и Call of Duty: Modern Warfare 4. Формально речь шла лишь о предстоящем каталоге игр, однако фанаты и журналисты обратили внимание именно на порядок перечисления проектов.

Если предположения верны, то график релизов может выглядеть следующим образом:

Halo: Campaign Evolved — лето 2026 года;

Minecraft Dungeons 2 — конец лета;

Gears of War: E-Day — сентябрь;

Call of Duty: Modern Warfare 4 — октябрь.

Такая последовательность хорошо совпадает с ранее появлявшимися слухами. Инсайдеры уже сообщали, что новая Halo может выйти в июле, а релиз Gears of War: E-Day якобы намечен на сентябрь. Для новой Minecraft Dungeons остаётся августовское окно, тогда как выход Modern Warfare 4 официально ожидается осенью.

Если этот график окажется точным, Microsoft фактически распределит свои крупнейшие релизы по всей второй половине года. При этом ноябрь и декабрь могут остаться без крупных запусков от внутренних студий Xbox, что выглядит логичным на фоне ожидаемого релиза GTA 6, который, по мнению аналитиков, способен перетянуть на себя внимание всей индустрии.