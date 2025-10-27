"Это на казахском?!": Halo Studios раскрыла имя ИИ в Halo Infinite - её зовут Жуайёз

Halo Studios раскрыла новые детали книги Halo: Edge of Dawn, действие которой начинается сразу после финала Halo Infinite. Главное открытие касается ИИ "Оружие", появившейся в игре в качестве напарницы Мастера Чифа. Теперь известно, какое имя она выбрала для себя.

По сюжету Halo Infinite, в финале игры ИИ намекает, что знает, как хочет называться, но конкретного имени не называет. Теперь авторы подтвердили, что ИИ получила имя Жуайёз (Joyeuse). Пользователи из СНГ-пространства шутят, что странное имя, судя по всему, пришло из казахского языка.

Тем не менее, такое имя было выбрано не случайно - оно продолжает традицию, заложенную студией Bungie ещё во времена трилогии Marathon. Там ИИ звали Дюрандаль, в честь легендарного меча рыцаря Роланда. Позже ИИ Кортана из Halo была названа в честь меча Эдуарда Исповедника - Куртаны. Жуайёз, в свою очередь - это имя меча Карла Великого. Согласно мифам, все три клинка были выкованы из одного металла, что связывает истории ИИ внутри вселенной Halo.

Поскольку имя Жуайёз трудно произнести, создатели сообщили, что героиню будут называть сокращённо - Джой (Joy). Именно под этим именем её упомянули в официальных социальных сетях Halo Studios после презентации книги.