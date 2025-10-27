"Это на казахском?!": Halo Studios раскрыла имя ИИ в Halo Infinite - её зовут Жуайёз

Halo Studios раскрыла новые детали книги Halo: Edge of Dawn, действие которой начинается сразу после финала Halo Infinite. Главное открытие касается ИИ "Оружие", появившейся в игре в качестве напарницы Мастера Чифа. Теперь известно, какое имя она выбрала для себя.
По сюжету Halo Infinite, в финале игры ИИ намекает, что знает, как хочет называться, но конкретного имени не называет. Теперь авторы подтвердили, что ИИ получила имя Жуайёз (Joyeuse). Пользователи из СНГ-пространства шутят, что странное имя, судя по всему, пришло из казахского языка.
Тем не менее, такое имя было выбрано не случайно - оно продолжает традицию, заложенную студией Bungie ещё во времена трилогии Marathon. Там ИИ звали Дюрандаль, в честь легендарного меча рыцаря Роланда. Позже ИИ Кортана из Halo была названа в честь меча Эдуарда Исповедника - Куртаны. Жуайёз, в свою очередь - это имя меча Карла Великого. Согласно мифам, все три клинка были выкованы из одного металла, что связывает истории ИИ внутри вселенной Halo.
Поскольку имя Жуайёз трудно произнести, создатели сообщили, что героиню будут называть сокращённо - Джой (Joy). Именно под этим именем её упомянули в официальных социальных сетях Halo Studios после презентации книги.
Ну да спустя 4 года, даже не в игре и не в сюжетном DLC они высрали какое-то непонятное имя на древнеэльфийском. Хотя в конце infinite я был на 100% уверен, что Оружие возьмёт себе имя Кортана, так как Оружие по сути копия Кортаны, об этом в игре тоже говорится. И как знак уважения к первоисточнику новая спутница Чифа станет новой Кортаной. Это на 100% канонично и логически обосновано. Ведь Чиф был очень привязан к Кортане и винит себя в её "смерти". А новое имя это какой-то позор. Они даже сами его не могут произносить, поэтому сократили до Джой. Никчемыши из Halo studios всеми силами пытаются быть похожими на Bungie. Даже какую-то традицию приплели, о которой наверное сами только вчера узнали.
Так самого гг как-то странно назвали, Мастер Чиф. Будто какой-то герой из вселенной Кунг-фу панда))
Логичное предположение, в Кунг-фу панде есть Мастер Шифу, хотя Шифу означает Мастер, что значит его зовут Мастер Мастер. Вот только его имя не Мастер Чиф, ЭТО ЕГО ЗВАНИЕ, если быть точнее Мастер чиф-петти-офицер, что-то типа ему выдали звание как почётному военному. Его настоящее имя - Джон, фамилию мы вроде не знаем.
В армии США к вышестоящему военнослужащему обращаются по званию. Как у нас рядовой обращаются к офицерскому составу "товарищ майор" или "товарищ капитан". Так же и у них, но только без "товарищ". Master - условно, как наш "старший / главный", Chief - старшина. Целый ранг звучит Master Chief Petty Officer - на русский особо не переведешь, у нас нет такого офицерского состава, но самое близкое по обязанностям - младший офицерский состав вроде младших лейтенантов / лейтенантов, либо прапорщиков. Иными словами - Мастер Чиф - одновременно и звание, и прозвище
