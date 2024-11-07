Halo 2 исполняется 20 лет: Halo Infinite получила 7 мультиплеерных карт, а в Halo: MCC восстановят уровни с E3 2003

В этом году, 9 ноября, Halo 2 исполняется 20 лет - в честь этого события разработчики из 343 Industries и компания Microsoft подготовили для фанатов серии ряд приятных обновлений.
Halo Infinite получила 7 воссозданных мультиплеерных карт из Halo 2: Ascension, Boulevard, Canopy, Conjurer, Inquisitor, Serenity и Beaver Canyon. Кроме того, разработчики добавили в игру настройку с движениями персонажа, которые позволяют приблизить игровой опыт к Halo 2.
Помимо этого, 9 ноября Steam-версия Halo: The Master Chief Collection получит модификацию, которая добавит в игру несколько восстановленных миссий из демоверсии Halo 2 с E3 2003.
Да на.уй обновлять эту парашу. Лучше бы хэйло 5 на ПК портировали.
В действительности Halo 5 была не меньшей парашей. Даже сплит-скрин не завезли в своё время, а сюжет игры с попыткой внедрить шоколадного Локка во франшизу получился настолько "хорошим", что его предпочли просто забыть как страшный сон и игнорировать в следующей части.
Но портировать Halo 5, конечно, все равно стоило, хотя бы для полноты коллекции на PC. Та же беда с Fable 2 и Gears 2-3-Judgment. Довольно по свински сделали Microsoft.