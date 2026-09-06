Halo Infinite могла принести Microsoft до $500 млн выручки за первый год

Halo Infinite могла принести Microsoft от 300 до 500 миллионов долларов валовой выручки в течение первого года. Такая оценка была указана в профиле LinkedIn бывшего продюсера Microsoft, работавшей над шутером.

Согласно информации из её профиля, за первый год Halo Infinite сгенерировала приблизительно 300–500 миллионов долларов валовой выручки. Там же утверждается, что на пике количество одновременно находившихся в игре пользователей превышало 200 тысяч человек.

При этом сумму в 300–500 миллионов долларов не следует воспринимать как официально раскрытый Microsoft финансовый результат Halo Infinite. Компания публично не сообщала точную выручку игры за первый год, поэтому речь идёт именно об оценке, приведённой бывшей сотрудницей.

Halo Infinite использовала необычную для основной серии модель распространения. Microsoft сделала многопользовательскую составляющую условно-бесплатной и выпустила её 15 ноября 2021 года — за несколько недель до полноценного релиза кампании. Весь прогресс, полученный во время первоначального запуска мультиплеера, впоследствии переносился в полную версию.

Сюжетная кампания Halo Infinite вышла 8 декабря 2021 года на Xbox One, Xbox Series X|S и PC. Одновременно она появилась в Xbox Game Pass, тогда как мультиплеер оставался бесплатным для всех игроков.