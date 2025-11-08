Halo Infinite получит финальное контентное обновление 18 ноября - команда переходит к Campaign Evolved и новым проектам

Крупнейшая интеллектуальная собственность Xbox начала новую эру после анонса Halo Campaign Evolved, ремейка самой первой игры серии. В то же время, как сообщается, Halo Studios работает над другими проектами для будущего этой интеллектуальной собственности.

Чтобы учесть все новые проекты, команда подтвердила некоторую разочаровывающую информацию о Halo Infinite. По словам разработчиков, история Halo Infinite подошла к концу.

Обсуждая будущее Halo во время ноябрьской трансляции сообщества, Halo Studios подтвердила, что теперь команда сосредоточена на будущих проектах. К ним относятся предстоящий ремейк и ещё одна пока не анонсированная игра. Это также означает, что предстоящее обновление Halo Infinite 18 ноября станет последним крупным обновлением с точки зрения нового контента.

Это обновление Halo Infinite станет нашим последним запланированным крупным релизом контента.

Что касается Operation Infinite, Halo Studios добавит в игру новые комплекты брони и плейлисты. Само обновление, похоже, довольно скудное по содержанию, и многие фанаты расстроены тем, что это последнее крупное обновление для Halo Infinite.

По словам разработчиков, большая часть ресурсов и времени студии теперь будет направлена ​​на Halo Campaign Evolved. В связи с приближающимся 25-летием серии в следующем году команда делает всё возможное, чтобы сделать его незабываемым для фанатов.