Halo Infinite прощается красиво: вышло финальное крупное обновление с эпичным трейлером

343 Industries выпустила последнее крупное контентное обновление для Halo Infinite — Operation Infinite, сопроводив его мощным трейлером Every Moment is Infinite. Ролик стал своеобразной хроникой мультиплеера: он показывает карты, режимы, оружие и броню, которые появлялись в игре за последние годы, подчёркивая масштаб проделанной работы.

Вместе с обновлением игрокам стал доступен бесплатный Operation Pass на 100 уровней. В него входят новые наборы брони, оружие, более 30 вариантов кастомизации и множество дополнительных предметов. Разработчики также пообещали, что в январе 2026 года сообщество получит бесплатный набор кастомизации, посвящённый 25-летию Halo: Combat Evolved.

Operation Infinite официально закрывает эру крупных обновлений Halo Infinite. Игра продолжит получать поддержку, но теперь только в формате небольших патчей и исправлений. Несмотря на это, финальное обновление стало достойным завершением — своеобразным празднованием всех моментов, которые сделали Halo Infinite частью истории франшизы.