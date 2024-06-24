Halo Infinite в 2024 году получила минимальное количество нового контента, новых проектов не анонсировано

Шутер от первого лица от Xbox Game Studios и 343 Industries, Halo Infinite, получил минимальное количество нового контента от разработчиков в 2024 году.

Пользователь Twitter/X и создатель контента Mr_Rebs_, известный своими репортажами о серии Halo, поделился тем, что следующая игра Halo выйдет нескоро. Он также отметил, что в этом году Halo Infinite получила очень мало контента от разработчиков. Сюда входят 3 карты (2 из которых были созданы в Forge) и 1 новый игровой режим (Gruntpocalypse). Игра не получила нового оборудования, оружия или транспортных средств.

По словам создателя контента, 343 Industries разрабатывает новые игры Halo и движется в будущее. Однако он сказал, что они должны иметь возможность разрабатывать больше контента для Halo Infinite в то же время, как это делают другие игровые студии для своих игр. По его словам, такое количество контента имело бы смысл, если бы следующая игра Halo уже была выпущена, но она не увидит свет в течение многих лет.

Нехватка нового контента для Halo Infinite, безусловно, ставит под вопрос долговечность игры и будущее серии в целом. Microsoft, вероятно, ожидает, что следующая часть достигнет определенных вех.