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Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 597 оценок

Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно для создания новой игры в серии

Gutsz Gutsz

После относительного затишья вокруг известной игровой франшизы Halo, ответственная за её развитие команда разработчиков вновь попала в заголовки СМИ — на этот раз из-за публикации вакансии творческого директора. Соответствующее объявление появилось на официальной странице студии, а также в виде яркого постера, размещённого одним из руководителей на LinkedIn.

Судя по описанию вакансии, команда ищет специалиста, способного не только определить художественное направление проекта, но и задать общее настроение, мир, персонажей и тон повествования для одной из игр в разработке. Это напрямую указывает на то, что в Halo Studios идёт работа над новым проектом, и, возможно, это следующая полноценная игра во вселенной Halo.

Особый акцент делается на том, что творческий директор будет работать в тесной связке с ведущими дизайнерами, художниками и сценаристами, а также с командами кинематографа и звука. Это подтверждает, что проект находится на раннем этапе и перед студией стоит задача выстроить с нуля ключевые творческие элементы. Подобные кадровые изменения обычно происходят на стадии подготовки к активной фазе разработки новой игры.

Halo Studios уже подтвердила, что в работе находится несколько проектов, и все они создаются с использованием движка Unreal Engine. На этом фоне открытие позиции такого уровня может говорить о том, что студия планирует не просто расширение, а, возможно, закладывает фундамент для следующей главы в культовой серии научно-фантастических шутеров.

Пока официального анонса следующей части Halo не состоялось, но вакансия творческого директора и масштаб работ, описанный в ней, явно указывают на подготовку к чему-то крупному.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Продолжение бы сериала, только без повесток, которыми его в итоге испоганили!!!

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darcs600

Фуфло а не сериал полная бредятина которая полностью отличается от книг

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Simond Neoni

Обещали фильм по Хало еще, судя по сухам

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