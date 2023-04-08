Креативный директор Halo Infinite Джозеф Стейтен покидает Microsoft ©

Джозеф Стейтен, глава творческого отдела Halo Infinite, сценарист и режиссер игр Halo: Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3, покидает компанию Microsoft.

"Привет, друзья, я действительно покидаю Microsoft. Скоро у меня будет больше информации, а пока я хотел бы поблагодарить всех моих коллег по Xbox за понимание и поддержку, поскольку я отправляюсь в новое приключение". — сообщил Стейтен в своем твиттере

В своем сообщении Microsoft не назвала причину, по которой Стейтен покидает Microsoft после долгих девяти лет работы.

Стейтен уже давно является одним из самых известных имен, стоящих за франшизой Halo: он был режиссером в первых трех играх франшизы, а также работал ведущим сценаристом Destiny, будучи сотрудником Bungie.

После перехода в Microsoft разработчик занял пост ведущего разработчика Halo Infinite. Однако в начале этого года он покинул 343 Industries, чтобы работать в составе Xbox Publishing, а теперь навсегда покидает компанию.