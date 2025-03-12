По данным инсайдера, для Halo Infinite планировался 10-летний план поддержки с новым DLC каждый год

Halo Infinite вышла более трёх лет назад и разочаровала давних фанатов франшизы. Это частично связано с тем, что вся дорожная карта игры была изменена по сравнению с ее первоначальным видением. У 343 Industries изначально был 10-летний план для игры.

Хотя более ранних подробностей было мало, новая утечка показывает, что 10-летний план включал ежегодные DLC и новые многопользовательские режимы, которые сохраняли бы игру актуальной в течение многих лет.

Rebs Gaming, авторитетный инсайдер Halo, недавно опубликовал на YouTube видео, в котором подробно рассказывается об изначальном видении игры 343. По его словам, Halo Infinite должна была выйти как многопользовательская игра в 2019 году, а кампанию должны были добавить ​​годом позже. Более того, DLC планировалось выпускаться ежегодно, чтобы поддерживать новизну и вовлеченность игроков.

Rebs также рассказал, что для игры планировался DLC под названием Atriox’s Reign, в котором представлена ​​система военачальников в открытом мире. Он добавил, что студия сократила кампанию примерно до 50%, пока она не составила 2/3 от первоначальной длины, и никаких DLC так и не было разработано.

Что касается многопользовательской игры, он упомянул Project Tatanka, режим Battle Royale для игры и возвращение Warzone из более ранних игр Halo. Однако ничего из этого не было реализовано из-за проблем с руководством 343 Industries и перехода франшизы на Unreal Engine 5, что в конечном итоге отменило весь будущий запланированный контент.