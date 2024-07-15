По слухам, компания 343 Industries будет только курировать разработку будущих частей серии Halo

Разработчик серии Halo, компания 343 Industries, будет только наблюдать за разработкой будущих частей серии, так как Microsoft, как сообщается, больше не уверена в том, что 343 сможет заниматься внутренней разработкой.

Bathrobe Spartan, который в прошлом доказал свою надежность в информации по отношению к популярной серии, недавно раскрыл новую информацию о будущем франшизы и ее разработчике. Согласно его словам, основанной на информации, полученной от нынешних и бывших сотрудников 343 Industries, студия была сокращена в 2023 и 2024 годах, с примерно 500 сотрудников до менее чем 280. Внутренние команды по коммуникациям и маркетингу также были сокращены, и теперь ими управляет Microsoft.

Поскольку Microsoft больше не уверена в 343 Industries, будущие части серии будут разрабатываться другими студиями, а разработчик серии будет заниматься только концепцией и предпроизводством, а также курировать разработку.

Что касается будущих игр Halo, Bathrobe Spartan рассказал, что в настоящее время на стадии пре-продакшена находятся два крупных проекта. В одном из них будет мультиплеер с гораздо большим количеством игроков. Что это за проекты, неизвестно, но есть предположения, что это ремейк Halo CE и следующая основная часть серии, причем в последнем случае речь, вероятно, идет о проекте с вышеупомянутым многопользовательским режимом.

Несмотря на то, что Halo Infinite вроде бы хорошо продается на рынке, она, как сообщается, не достигла поставленных Microsoft целей. Таким образом, после выхода контента, который уже находится в разработке, будет поддерживаться только Forge.

Последняя часть серии, вышеупомянутая Halo Infinite, уже доступна на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.