Под сокращения попали творцы новой Halo - и по их словам Microsoft стремится заменить разработчиков ИИ

Игровую индустрию вновь потрясла волна массовых увольнений в Microsoft. Под предлогом "оптимизации структуры" компания уволила тысячи сотрудников, включая работников Xbox и ряда дочерних студий. Пострадали не только вспомогательные подразделения, но и несколько проектов, на которые делалась ставка с самого начала текущего поколения Xbox Series. В числе жертв — разработчики следующей игры в легендарной серии Halo, чья команда уже не впервые сталкивается с подобными потерями.

Как стало известно, не менее пяти сотрудников Halo Studios были уволены в ходе последней "оптимизации". По словам одного из уволенных разработчиков, в студии царит напряжённая атмосфера, особенно вокруг одного из ключевых проектов, который, по его признанию, «находится в кризисе». Внутренние разговоры всё чаще сводятся к попыткам воодушевить оставшихся в команде и уговорить их "дожать" игру до финала, несмотря на творческую и производственную неопределённость.

В интервью порталу Engadget, бывшие сотрудники рассказали о системном переходе Microsoft к работе с подрядными студиями, особенно в Европе и США. Это делается якобы для ускорения производства, но на практике приводит к потере преемственности и творческой связности. Более того, на фоне текущих увольнений всё чаще звучат подозрения в стремлении Microsoft заменить живых специалистов ИИ-решениями, включая автоматизацию ряда рабочих процессов. Один из разработчиков прямо заявил:

Microsoft делает всё возможное, чтобы заменить как можно больше рабочих мест ИИ-агентами.

Дополнительное беспокойство вызвало отсутствие контакта между студией и голосами культовых персонажей — Стива Даунса (Мастер Чиф) и Джен Тейлор (Кортана). По словам инсайдера Rebs Gaming, актёры не получили приглашения к работе над новым Halo, из-за чего высказываются опасения, что их могут заменить синтезированной озвучкой, что также стало поводом для их участия в забастовках голосовых актёров против использования ИИ в индустрии.

Впрочем, не всё так безнадёжно. Уже скоро фанатов ждёт новое крупное событие — чемпионат мира по Halo, во время которого разработчики пообещали впервые за долгое время показать, над чем они работают.

Что же касается уволенных сотрудников — они уже начали активно искать новые студии, и многие ведущие разработчики охотно приглашают их к себе. В частности, CD Projekt RED, создатели The Witcher 4 и Cyberpunk 2, объявили о десятках открытых вакансий по всему миру и выразили готовность принять специалистов, пострадавших от резкого сокращения в Xbox.