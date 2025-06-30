Поклонникам Halo нельзя пропускать чемпионат мира по игре - авторы шутера покажут, над чем они работали всё это время

В октябре этого года в Сиэтле пройдёт ежегодный Halo World Championship 2025, и, по всей видимости, это будет не просто очередной турнир для фанатов киберспорта и поклонников франшизы. Согласно обновлённой публикации на Halo Waypoint, разработчики из Halo Studios (преемники 343 Industries) вместе с Xbox готовят официальные анонсы, который прольют свет на будущее франшизы.
За последние несколько недель было много предположений о том, когда и где могут появиться новые подробности о любом из многочисленных проектов, над которыми активно работает Halo Studios. Обычно мы не комментируем такие вопросы, но на этот раз мы хотим войти в чат и поделиться немного большей перспективой для фанатов Halo, которые могут быть в раздумьях относительно того, стоит ли посещать мероприятие этого года.
Формально никаких подробностей пока не раскрыто, но с учётом намёков и общего контекста, можно ожидать, что студия покажет не только масштабное обновление сетевого режима Halo Infinite, но и даст первый взгляд на совершенно новую игру во вселенной Halo. Возможно, именно на этом мероприятии будет официально представлен следующий проект, разрабатываемый на движке Unreal Engine 5, о чём было объявлено ещё год назад в рамках инициативы Project Foundry.
Для нас «A New Dawn» был только началом — на HaloWC этого года мы с нетерпением ждем продолжения разговора. Спекуляции всегда забавны, но если вы хотите получить официальную информацию о том, над чем работает Halo Studios, вы не захотите пропустить Halo World Championship этого года.
Дополнительным поводом для обсуждений стали последние слухи, согласно которым Microsoft готовит полноценный ремейк оригинальной Halo: Combat Evolved — не исключено, что именно он станет «мостом» между поколениями. Более того, продолжают циркулировать сведения о возможных портах The Master Chief Collection на PlayStation 5 и грядущую Nintendo Switch 2 — в рамках новой стратегии Microsoft, активно расширяющей присутствие за пределами Xbox.
С учётом всего этого, Halo World Championship 2025 может стать важнейшим событием в истории франшизы. Наиболее вероятные анонсы — это ремейк классических частей, мультиплатформенные релизы или же полноценное продолжение серии с новым героем и новой эры Halo. Чемпионат мира по шутеру пройдет с 24 по 26 октября.
О_о
Это что? Темная тема!? А так можно было?
Не прошла и вечность...
Добавили без переключателя
Он есть. Наведи мышку на аватарку профиля и там в углу кнопка переключения.
После того как они зажали лучи в кампании Halo Infinite. Сделав их исключительно мультиплеерной я от них ничего не жду.
p.s. касательно тёмной темы. По мне глупость. Исключительно для владельцев OLED мониторов только подойдёт.
серая тема дань уважения оригиналу
Помню я про оригинал. Правда, не помню уже до какого года он удержался тут. Пока его не сменили.
Темная тема добавили? Вот это неожиданно! Мне нравица!
Ещё бы сделали как менять туда обратно.
з
По значку солнца, если светлая тема текущая или по значку луна(полумесяц) если тёмная
Сразу не заметил))
Накачивают свой киберкотлетный ивент вселенской значимостью, чтобы хоть кто-то купил билет в Сиэтл. Корпораты решили войти в чат и пообещать золотые горы, а по факту выкатят ремастер 1 части на тормозном UE5 и анонсируют порт сборника на плойку под овации 3.5 фанатов. Весь этот спектакль с важнейшим событием в истории франшизы нужен только для того, чтобы потом ещё пару лет кормить обещаниями про новую эру и показывать скриншоты из пререндера. Официальная информация от студии, которая уже 10 лет пытается сделать хорошо, выглядит как надёжная инвестиция.