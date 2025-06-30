Поклонникам Halo нельзя пропускать чемпионат мира по игре - авторы шутера покажут, над чем они работали всё это время

В октябре этого года в Сиэтле пройдёт ежегодный Halo World Championship 2025, и, по всей видимости, это будет не просто очередной турнир для фанатов киберспорта и поклонников франшизы. Согласно обновлённой публикации на Halo Waypoint, разработчики из Halo Studios (преемники 343 Industries) вместе с Xbox готовят официальные анонсы, который прольют свет на будущее франшизы.

За последние несколько недель было много предположений о том, когда и где могут появиться новые подробности о любом из многочисленных проектов, над которыми активно работает Halo Studios. Обычно мы не комментируем такие вопросы, но на этот раз мы хотим войти в чат и поделиться немного большей перспективой для фанатов Halo, которые могут быть в раздумьях относительно того, стоит ли посещать мероприятие этого года.

Формально никаких подробностей пока не раскрыто, но с учётом намёков и общего контекста, можно ожидать, что студия покажет не только масштабное обновление сетевого режима Halo Infinite, но и даст первый взгляд на совершенно новую игру во вселенной Halo. Возможно, именно на этом мероприятии будет официально представлен следующий проект, разрабатываемый на движке Unreal Engine 5, о чём было объявлено ещё год назад в рамках инициативы Project Foundry.

Для нас «A New Dawn» был только началом — на HaloWC этого года мы с нетерпением ждем продолжения разговора. Спекуляции всегда забавны, но если вы хотите получить официальную информацию о том, над чем работает Halo Studios, вы не захотите пропустить Halo World Championship этого года.

Дополнительным поводом для обсуждений стали последние слухи, согласно которым Microsoft готовит полноценный ремейк оригинальной Halo: Combat Evolved — не исключено, что именно он станет «мостом» между поколениями. Более того, продолжают циркулировать сведения о возможных портах The Master Chief Collection на PlayStation 5 и грядущую Nintendo Switch 2 — в рамках новой стратегии Microsoft, активно расширяющей присутствие за пределами Xbox.

С учётом всего этого, Halo World Championship 2025 может стать важнейшим событием в истории франшизы. Наиболее вероятные анонсы — это ремейк классических частей, мультиплатформенные релизы или же полноценное продолжение серии с новым героем и новой эры Halo. Чемпионат мира по шутеру пройдет с 24 по 26 октября.