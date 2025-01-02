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Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 581 оценка

Разработчики Halo Infinite рады, что проект жив "в условиях, когда игры закрывают почти без предупреждения"

GeekBerserk
Новости

Несмотря на трудный старт в первый год, Halo Infinite продолжает жить и развиваться. Один из разработчиков благодарен за выживание проекта в тяжелое время для лайв-сервисов.

«В 2024 году нам есть, за что быть благодарными», — написал старший менеджер по работе с сообществом Halo Studios, Джон Джунишек. «Оглядываясь на прошедший год, приятно видеть, насколько улучшилась Halo Infinite. В условиях, когда игры могут быть закрыты почти без предупреждения, я рад, что нам удалось добавить столь много запрашиваемого игроками функционала, а также поработать над будущими проектами». Джунишек отметил улучшения в Forge, неожиданное появление режима от третьего лица, новые карты и оружие, более справедливую систему кастомизации, а также возвращение любимой фанатами функции Match Composer, позволяющей выбирать конкретные режимы для игры в любом плейлисте.

Напомню, Halo Infinite имела отличный старт в 2021 году. Она привлекла более 20 миллионов игроков уже в первые месяцы своей жизни. Однако вскоре начались трудности: 343 Industries (ныне известная как Halo Studios) столкнулась с проблемами исправления багов, добавления отсутствующих функций и выпуска нового контента после релиза, из-за чего большая часть аудитории перетекла в другие проекты. Если сравнить с Concord, то нельзя не отметить долговечность Halo Infinite. Возможно, 2021-й был более простителен к ошибкам разработчиков? Приятно видеть, как в 2024 году Halo Infinite наконец стала тем шутером, каким её представляли на запуске: с завершённым набором функций и невероятно увлекательным геймплеем. И даже несмотря на то, что Halo Studios больше года назад заявила о снижении уровня поддержки игры, совсем недавно она получила обновление в ретро-стиле, убравшее спринт и добавившее классические карты в честь дня рождения Halo 2.

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