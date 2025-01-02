Разработчики Halo Infinite рады, что проект жив "в условиях, когда игры закрывают почти без предупреждения"

Несмотря на трудный старт в первый год, Halo Infinite продолжает жить и развиваться. Один из разработчиков благодарен за выживание проекта в тяжелое время для лайв-сервисов.

«В 2024 году нам есть, за что быть благодарными», — написал старший менеджер по работе с сообществом Halo Studios, Джон Джунишек. «Оглядываясь на прошедший год, приятно видеть, насколько улучшилась Halo Infinite. В условиях, когда игры могут быть закрыты почти без предупреждения, я рад, что нам удалось добавить столь много запрашиваемого игроками функционала, а также поработать над будущими проектами». Джунишек отметил улучшения в Forge, неожиданное появление режима от третьего лица, новые карты и оружие, более справедливую систему кастомизации, а также возвращение любимой фанатами функции Match Composer, позволяющей выбирать конкретные режимы для игры в любом плейлисте.

Напомню, Halo Infinite имела отличный старт в 2021 году. Она привлекла более 20 миллионов игроков уже в первые месяцы своей жизни. Однако вскоре начались трудности: 343 Industries (ныне известная как Halo Studios) столкнулась с проблемами исправления багов, добавления отсутствующих функций и выпуска нового контента после релиза, из-за чего большая часть аудитории перетекла в другие проекты. Если сравнить с Concord, то нельзя не отметить долговечность Halo Infinite. Возможно, 2021-й был более простителен к ошибкам разработчиков? Приятно видеть, как в 2024 году Halo Infinite наконец стала тем шутером, каким её представляли на запуске: с завершённым набором функций и невероятно увлекательным геймплеем. И даже несмотря на то, что Halo Studios больше года назад заявила о снижении уровня поддержки игры, совсем недавно она получила обновление в ретро-стиле, убравшее спринт и добавившее классические карты в честь дня рождения Halo 2.