Разработка Halo Infinite могла обойтись Microsoft дороже, чем создание Gears of War: E-Day

Разработка Halo Infinite, судя по словам журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, обошлась Microsoft дороже, чем создание Gears of War: E-Day, на которое, по имеющимся данным, выделили около 500 миллионов долларов. Сам Шрайер не стал называть точную сумму: он опасается, что её вырвут из контекста и используют в очередном споре о превосходстве той или иной игровой платформы.

В рамках материала о растущих расходах игровой индустрии журналист объяснил, почему подобные сравнения вообще не всегда имеют смысл. Финансовые показатели крупных издателей могут включать не только непосредственные затраты на производство игры, но и зарплаты сотрудников, содержание инфраструктуры, исследования и разработки, а также работу внешних студий. Кроме того, компании используют разные принципы бухгалтерского учёта, поэтому цифры из их отчётности не обязательно отражают реальную стоимость создания конкретного проекта.

Особенно сложно оценивать расходы Xbox из-за устройства внутренних подразделений Microsoft. По словам Шрайера, раньше финансирование отдельных проектов утверждалось ежегодно, а не сразу на весь производственный цикл. Это затрудняет подсчёт совокупных затрат и делает итоговые бюджеты менее прозрачными.

Дополнительную сложность вносит Game Pass. Xbox использует внутреннюю систему member weighted value, которая оценивает экономическую ценность игры с учётом времени, проведённого в ней подписчиками. Эти показатели учитываются при анализе финансовых результатов, поэтому проект может выглядеть прибыльным даже при относительно скромных прямых продажах.

Шрайер также обратил внимание на управленческие решения, способные влиять на стоимость разработки в долгосрочной перспективе. Сокращение ранее утверждённых бюджетов и заморозка найма помогают уменьшить расходы здесь и сейчас, но могут замедлить производство и в итоге увеличить затраты на завершение игры.

История Halo Infinite вписывается в более масштабную проблему индустрии: производство крупных игр становится всё дороже, тогда как продажи не растут сопоставимыми темпами. При этом отсутствие единых принципов финансовой отчётности мешает объективно сравнивать бюджеты даже самых известных проектов. Поэтому заявление Шрайера стоит воспринимать не как точный финансовый отчёт, а как указание на масштаб расходов, которые Microsoft несла при создании Halo Infinite.