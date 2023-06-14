Halo Infinite 15.11.2021
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Трейлер четвертого сезона Halo Infinite

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butcher69
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Четвертый сезон Halo Infinite уже на подходе, и презентационный трейлер Infection, который можно увидеть ниже, напоминает нам об этом: новый сезон игры от 343 Industries начнется 20 июня 2023 года и принесет с собой несколько интересных новых функций.

Как мы уже видели, с четвертым сезоном в Halo Infinite появится много нового контента, а также новая система рангов Career Rank, которая отслеживает прогресс игрока в каждом режиме игры более полно и глобально.

В ролике показано лишь несколько новых вещей, но 4-й сезон выглядит очень важным для мира Halo Infinite.

В частности, новый сезон принесет с собой режим "Инфекция", который начнется уже 20 июня 2023 года, а также новую организацию премиум-печенек, которые можно будет получить через Battle Pass или магазин и которые будут иметь отдельные версии, совместимые со всеми присутствующими броневыми ядрами.

Однако одним из самых больших нововведений станут Career Ranks - новые ранги, связанные с карьерой, которые представляют собой новую глобальную систему прогрессии в Halo Infinite, стартующей 20 июня. Эта система представляет собой прогрессию, похожую на военную карьеру в мире Halo: игроки начинают как новобранцы и проходят через шесть различных "уровней", таких как Бронзовый, Серебряный, Золотой, Платиновый, Алмазный и Ониксовый, прежде чем достигнуть высшего звания Героя.

Каждый уровень разделен на "ранги" в военном стиле, каждый из которых подразделяется на более мелкие ступени, называемые "рангами". Ранги игроков будут видны во время вступления в игру, в профилях игроков и в послеигровом отчете об уничтожении.

Среди новых карт будет ремейк Plaza из Halo 5, воссозданный некоторыми пользователями сообщества через Forge и доступный в ротации.

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