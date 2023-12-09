В 343 Industries подтвердили, что не работают ни над чем новым в рамках сюжетной кампании Halo Infinite

За последние несколько мультиплеерных сезонов Halo Infinite была на высоте, но в недавнем интервью изданию Kinda Funny разработчики рассказали, что в ближайшем будущем такого всплеска контента в кампании не будет.

В ходе продолжительного общения на подкасте Xcast, организованном Kinda Funny, Брайан Джаррад из 343 рассказал о планах команды в отношении Halo Infinite. По словам Брайана, пока в разработке находится много контента для мультиплеера, о чем свидетельствует недавний запуск Firefight, а вот для сюжетной кампании " в активной разработке ничего нет":

"Честно говоря, сегодня нам нечего сообщить о содержании кампании для Infinite. Я даже сделаю ещё один шаг вперёд и скажу, что в данный момент в активной разработке ничего нет".

Впрочем, это не значит, что на определённом этапе что-то не было в разработке. Опять же, в данном случае нет никакой информации, но по словам Джаррада, 343 сделала ставку на то, чтобы сосредоточиться исключительно на разработке мультиплеерных DLC для Halo Infinite около года назад.

"Мы приняли решение чуть больше года назад, чтобы с удвоенной силой заняться улучшением многопользовательской части".

Возможно, сторонники одиночного режима испытают лёгкое чувство разочарования. Впрочем, многие относятся к нему в Halo Infinite скорее как к дополнению, служащему для знакомства с онлайн-соревнованиями с другими игроками.

В заключение напомним, что релиз Halo Infinite состоялся в ноябре 2021 года. Игра доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X|S.