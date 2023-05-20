В четвертом сезоне Halo Infinite появится игровой режим "Заражение" ©

В пятницу 343 Industries сообщила, что в Halo Infinite появится режим "Заражение", который впервые появился в Halo 3, где он стал важной частью сетевой составляющей. С того времени он был представлен в каждой части игры Halo как стартовый режим (хотя в Halo 4 он был немного) до Halo Infinite.

Вскоре игровой режим станет доступен игрокам Halo Infinite, которые смогут насладиться "Заражением", начиная с 4-го сезона, который стартует 20 июня 2023 года. 343 Industries также подтвердила, что в игре появится новый режим карьерного роста, хотя подробностей на данный момент нет.

В режиме " Заражение" определенные игроки стартуют как зараженные, обладающие бесконечным Энергетическим мечом. Им предстоит охотиться на неинфицированных игроков, чтобы заразить их и заставить охотиться на оставшихся спартанцев вместе с вами. Многие игроки надеялись, что этот режим будет добавлен гораздо раньше, но скоро их ожидание закончится.