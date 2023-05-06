Halo Infinite 15.11.2021
7.3 407 оценок

В следующем обновлении Halo Infinite появится счетчик FPS

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Gruz_
Новости

На своем официальном сайте компания 343 Industries, принадлежащая Xbox Game Studios, подтвердила, что Halo Infinite получит счетчик FPS в следующем обновлении.

Согласно 343 Industries, счетчик FPS в Halo Infinite будет доступен на Xbox Series X|S и Xbox One в следующем обновлении. Помимо того, что эта функция позволит игрокам следить за частотой кадров, она также позволит создателям карт для режима Forge провести необходимую оптимизацию, чтобы можно было наблюдать за падением частоты кадров.

Также Halo Infinite получит игровой режим из Halo 5: Guardians, Super Fiesta, а еще будут исправлены ошибки и улучшена производительность. Обновление выйдет в игре 10 мая.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Indigo Night

Новости игропрома 2023.

3
User1105

Как я понял для них это револушэн?)

0
yrroodd

Глядишь к 2024 появится возможность узнать пинг... Или регион сервера,на котором играешь.

0