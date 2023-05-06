В следующем обновлении Halo Infinite появится счетчик FPS ©

На своем официальном сайте компания 343 Industries, принадлежащая Xbox Game Studios, подтвердила, что Halo Infinite получит счетчик FPS в следующем обновлении.

Согласно 343 Industries, счетчик FPS в Halo Infinite будет доступен на Xbox Series X|S и Xbox One в следующем обновлении. Помимо того, что эта функция позволит игрокам следить за частотой кадров, она также позволит создателям карт для режима Forge провести необходимую оптимизацию, чтобы можно было наблюдать за падением частоты кадров.

Также Halo Infinite получит игровой режим из Halo 5: Guardians, Super Fiesta, а еще будут исправлены ошибки и улучшена производительность. Обновление выйдет в игре 10 мая.