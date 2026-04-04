Ветеран Halo с 17-летним стажем обвинил студию в занесении в "чёрный список", мошенничестве и кампаниях травли

Гленн Израэль утверждает, что руководство Halo Studios совершало «многочисленные неэтичные и/или незаконные действия». Арт-директор Halo Infinite и разработчик, работавший над франшизой 17 лет, Гленн Израэль обвиняет руководство Halo Studios в «многочисленных неэтичных и/или незаконных действиях».

В серии публикаций на LinkedIn ветеран Halo заявил, что в период с января 2024 по июнь 2025 года — за несколько месяцев до его ухода из Xbox Game Studios — он либо становился свидетелем, либо лично подвергался «занесению в чёрный список, мошенничеству, повсеместному фаворитизму/кумовству», а также «множественным кампаниям травли, направленным на вынуждение “нежелательных” сотрудников уволиться по собственному желанию, несмотря на их хорошую репутацию».

После подачи нескольких задокументированных жалоб в отдел кадров Microsoft в июне 2025 года представитель отдела Global Employee Relations (GER) уже при первом контакте пригрозил ответными мерами и пообещал пресечь любое дальнейшее расследование,

— продолжает Израэль.

Он также утверждает, что «представители высшего руководства Halo Studios в течение четырёх дней вели целенаправленную кампанию травли, чтобы создать повод для моего увольнения», а HR-подразделения Microsoft, по его словам, «не предприняли никаких надлежащих действий» ни во время, ни после предполагаемого инцидента.

Катастрофическое управление проектом Halo Campaign Evolved создало возможность для руководства Halo Studios временно перевести художественную команду с моего неанонсированного проекта и ложно представить мою роль как “избыточную”, что является очевидным актом давления,

— добавил Израэль.

Руководитель разработки Halo Infinite выдвигает и ряд других обвинений как в адрес Halo Studios, так и Microsoft в целом. В одном из последующих постов он также заявляет, что подозревает, будто «Microsoft систематически использует или намеренно организует сокращения, чтобы избавиться от сотрудников, подавших обоснованные жалобы».

Гленн Израэль присоединился к франшизе ещё во времена Bungie, затем перешёл в 343 Industries и продолжил работу после её ребрендинга в Halo Studios.

Gamesradar обратилась к Xbox за официальными комментариями.