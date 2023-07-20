Вышел трейлер нового "самурайского" события Halo Infinite: Tenrai ©

В Halo Infinite возвращается событие Tenrai, которое сопровождается новым презентационным трейлером, демонстрирующим типичные для этого типа событий элементы.

Новый Tenrai в Halo Infinite будет доступен с 1 августа по 19 сентября 2023 года и принесет с собой больше наград в японском стиле.

Событие Fracture снова вдохновлено самураями, и с ним связаны различные награды, которые можно получить, играя в Halo Infinite.

В частности, событие Fracture: Tenrai II включает в себя бесплатный 10-уровневый пропуск, позволяющий получить различные части доспехов Yoroi, явно вдохновленных традиционными самурайскими доспехами, но выполненных в стиле технологий Halo.

Просто выполняя задания игры, от игры к игре, мы можем разблокировать различные части доспехов Yoroi. Одновременно с этим будет доступен новый супернабор Dragonborn Bundle, включающий три дополнительных комплекта по сниженной цене.

Это позволит вам получить эксклюзивный набор мифических эффектов для доспехов, а также наплечные протекторы "Dragonborn Noble". Выполняя еженедельные задания, вы получите Highlit Steel - специальное покрытие для доспехов.