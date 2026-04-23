Журналист раскрыл секреты отмененной королевской битвы во вселенной Halo, фанаты скучать по ней не будут

Инсайдер и журналист Rebs Gaming, опубликовал разбор секретного неанонсированного проекта в знаменитой вселенной Halo. Если раньше журналист раскапывал поверхностную информацию об игре, то в этот раз ему наконец удалось получить инсайды о судьбе секретной задумки 343 Industries прямиком из проверенных источников в студии.

Ранее годами ходили слухи об отмененном многопользовательском спин-оффе с кодовым названием Project Tatanka. Сообщалось, что команда 343 Industries в сотрудничестве с Certain Affinity разрабатывала очередную и модную «королевскую битву» в виде DLC к оригинальной Halo Infinite на собственном движке Slipspace. Как оказалось, в этом есть лишь часть всей правды. Rebs Gaming выяснил, что Project Tatanka планировалась именно как полностью отдельная самостоятельная игра в рамках PVP-экшена.

Концепция отменной игры выглядит следующим образом: масштабная карта для выживания должна была физически соединить в одном общем открытом мире культовые локации классической Halo. Битвы на аренах позиционировались не как просто матчи ради развлечения, а представляли собой тренировочные бои в специальной симуляции на космическом корабле для элитных Спартанцев сразу после финала кампании Halo Infinite перед высадкой и встречей с Мастером Чифом на Зета Хало перед предполагаемой сюжетной кампанией, которая также впоследствии была отменена.

К концу 2022 года разработчики вовремя осознали, что популярность «королевских битв» уже в далеком прошлом. Этот жанровый пузырь оказался крайне перенасыщен играми вроде Fortnite или PUBG, поэтому студия начала полностью пересматривать фундамент геймплея проекта и пересела на Unreal Engine 5. В итоге, общий концепт Project Tatanka переродился в новый проект под кодовым названием Project Eker. Как сообщает инсайдер, новый проект полностью отошел от жанра "королевской битвы". Теперь это более осмысленные и сложный PvE шутер с эвакуацией.

Новая мультиплеерная игра во вселенной Halo безусловно имеет право на существование, однако сейчас больше хочется осмысленного сюжетного продолжения франшизы. Учитывая насколько быстро свернулась поддержка бесплатного сетевого режима Halo Infinite из-за отсутствия игроков, снова делать ставку на "игру-сервис" может быть опасной ошибкой. Шутеры с эвакуацией уже не несут за собой ничего нового или интересного по большей. Чем в итоге обернется проект Project Eker скорее всего станет ясно уже к началу 2027 года — очередные веские анонсы будут высказаны уже этой зимой на Halo Fest.