Энтузиасты превратили Halo Reach в неофициальный сиквел Star Wars Battlefront

Группа независимых разработчиков выпустила масштабную модификацию для сборника Halo: The Master Chief Collection, которая объединяет механики культового шутера от Bungie с эстетикой вселенной Джорджа Лукаса. Проект под названием The Battlefront Pack - Reach базируется на движке Halo: Reach и полностью преображает игру, предлагая пользователям опыт, напоминающий отмененную Star Wars Battlefront 3.

Авторы мода проделали большую работу над визуальной и геймплейной составляющей. Игрокам доступны различные карты для наземных и космических сражений, включая Джеонозис, Скариф, Мос-Эйсли, а также орбиты Татуина и Като-Неймодии. Вместо спартанцев и ковенантов на полях битвы сражаются клоны и дроиды. Чтобы изменить внешний вид персонажа на солдата Великой армии Республики или сепаратиста, необходимо выбрать соответствующие настройки кастомизации элитов в меню игры. Арсенал и техника также были заменены на аутентичные аналоги из Звездных войн.

Установка контента требует нескольких шагов. Основные файлы модификации загружаются через мастерскую Steam, однако для корректного функционирования карт необходимы специальные игровые режимы. Их можно получить через внутриигровое меню поиска файлов, введя никнейм автора abyssquickk в разделе Find Player, или загрузить вручную со сторонних ресурсов. Для запуска модифицированной версии игры необходимо отключить античит Easy Anti-Cheat в настройках запуска.

На данный момент проект не поддерживает официальные серверы для мультиплеера. Организация сетевых матчей происходит через пользовательские лобби, а поиск напарников осуществляется через Discord сервер разработчиков. Для одиночной игры предусмотрена возможность добавления ботов через меню кузницы или запуск матчей с волнами врагов, имитирующими режим перестрелки. Модификация находится в стадии активной разработки и регулярно получает обновления с исправлениями ошибок и новым контентом.