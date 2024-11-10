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Halo: The Master Chief Collection 11.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.7 21 оценка

PC-версия Halo 2 получила вырезанные миссии из демо-версии с E3 2003 года - спустя 21 год

AceTheKing
Новости

Разработчики из 343 Industries и моддеры из Digsite выпустили для Steam-версии Halo: The Master Chief Collection модификацию, которая добавляет в Halo 2 несколько восстановленных миссий из демоверсии с E3 2003 года.

Модификация добавляет уровни M1 - Defence, M1 - Exploration и M1 - Assault, которые были созданы студией Bungie в промежуток между Halo: Combat Evolved и Halo 2. Известно, что эти миссии показывали прессе на Е3 в 2003 году, после чего они были вырезаны из игры.

Теперь игроки могут лично оценить миссии, которые долгое время считались окончательно утерянными. Модификация распространяется через Мастерскую Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
hpi

Посмотрел видосы. Ну такое. Хало как хало.

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