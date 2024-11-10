PC-версия Halo 2 получила вырезанные миссии из демо-версии с E3 2003 года - спустя 21 год

Разработчики из 343 Industries и моддеры из Digsite выпустили для Steam-версии Halo: The Master Chief Collection модификацию, которая добавляет в Halo 2 несколько восстановленных миссий из демоверсии с E3 2003 года.
Модификация добавляет уровни M1 - Defence, M1 - Exploration и M1 - Assault, которые были созданы студией Bungie в промежуток между Halo: Combat Evolved и Halo 2. Известно, что эти миссии показывали прессе на Е3 в 2003 году, после чего они были вырезаны из игры.
Теперь игроки могут лично оценить миссии, которые долгое время считались окончательно утерянными. Модификация распространяется через Мастерскую Steam.
Посмотрел видосы. Ну такое. Хало как хало.