PC-версия Halo 2 получила вырезанные миссии из демо-версии с E3 2003 года - спустя 21 год

Разработчики из 343 Industries и моддеры из Digsite выпустили для Steam-версии Halo: The Master Chief Collection модификацию, которая добавляет в Halo 2 несколько восстановленных миссий из демоверсии с E3 2003 года.

Модификация добавляет уровни M1 - Defence, M1 - Exploration и M1 - Assault, которые были созданы студией Bungie в промежуток между Halo: Combat Evolved и Halo 2. Известно, что эти миссии показывали прессе на Е3 в 2003 году, после чего они были вырезаны из игры.

Теперь игроки могут лично оценить миссии, которые долгое время считались окончательно утерянными. Модификация распространяется через Мастерскую Steam.