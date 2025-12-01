В Halo: The Master Chief Collection зафиксировали рекордный онлайн впервые за несколько лет

Сборник культовых шутеров Halo: The Master Chief Collection неожиданно вернул свои позиции в чартах Steam, продемонстрировав резкий скачок популярности. В минувшие выходные количество одновременных игроков превысило отметку в 12 150 человек — это лучший показатель для проекта с декабря 2021 года.

Всплеск активности связывают сразу с несколькими факторами. Главным драйвером стала масштабная осенняя распродажа, в рамках которой весь сборник можно приобрести всего за 10 долларов. Пользователи в социальных сетях называют такую цену за шесть полноценных кампаний и мультиплеерных режимов «настоящим подарком».

Кроме того, на интерес к классике повлиял информационный фон вокруг франшизы. Игроки массово возвращаются перепроходить оригинальные кампании на фоне новостей о ремейке самой первой игры в серии Halo: Campaign Evolved. Масла в огонь подлил и прошедший накануне показ модификаций Halo Mods Showcase, который привлек внимание энтузиастов, желающих опробовать свежий фанатский контент в кооперативе.

Геймеры сообщают, что благодаря притоку аудитории поиск матчей в социальных плейлистах теперь происходит практически мгновенно. Ветераны серии отмечают, что Halo 3 и Halo: Reach по-прежнему дарят уникальный опыт, недоступный в современных шутерах, а сам сборник, несмотря на возраст, «живее всех живых».