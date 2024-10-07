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Halo: The Master Chief Collection 11.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.3 8 оценок

Знаменитую демоверсию Halo 2 с выставки E3 2003 добавят в Halo: The Master Chief Collection

butcher69
Новости

Знаменитая демоверсия Halo 2 с выставки E3 2003, которая не попала в финальную версию игры, станет доступной для игры в Halo: The Master Chief Collection (MCC).

На выставке E3 2003, за год до официального релиза Halo 2, была показана девятиминутная демоверсия, которая вызвала огромный интерес к игре. В ней был представлен захватывающий игровой процесс с городскими магистралями и боевыми миссиями, однако эти идеи были отброшены при финальной доработке игры. Многие считали, что миссия "Город Земли" так и останется лишь частью истории разработки.

Однако 343 Industries и команда Digsite, занимающаяся восстановлением контента серии, объявили, что миссия вернется в MCC. Демоверсия будет доступна через мастерскую Steam, приуроченная к 20-летию Halo 2, которое состоится 9 ноября 2024 года.

В обновленной демке будут изменены элементы, такие как синхронизация губ и добавлены маркеры путевых точек, что позволит игрокам лучше ориентироваться. Активы из финальной версии Halo 2 также будут использованы для улучшения демоверсии.

21
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Uilenspiegel

Нуу двойка была не плоха. Было видно развитие серии.

0
ViksOne

Хотелось бы 5 часть

0
JohnTornton

а деньги игрокам за этот обман не хотят вернуть?

-6
bysaturn

Чего?

3