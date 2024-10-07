Знаменитую демоверсию Halo 2 с выставки E3 2003 добавят в Halo: The Master Chief Collection

Знаменитая демоверсия Halo 2 с выставки E3 2003, которая не попала в финальную версию игры, станет доступной для игры в Halo: The Master Chief Collection (MCC).

На выставке E3 2003, за год до официального релиза Halo 2, была показана девятиминутная демоверсия, которая вызвала огромный интерес к игре. В ней был представлен захватывающий игровой процесс с городскими магистралями и боевыми миссиями, однако эти идеи были отброшены при финальной доработке игры. Многие считали, что миссия "Город Земли" так и останется лишь частью истории разработки.

Однако 343 Industries и команда Digsite, занимающаяся восстановлением контента серии, объявили, что миссия вернется в MCC. Демоверсия будет доступна через мастерскую Steam, приуроченная к 20-летию Halo 2, которое состоится 9 ноября 2024 года.

В обновленной демке будут изменены элементы, такие как синхронизация губ и добавлены маркеры путевых точек, что позволит игрокам лучше ориентироваться. Активы из финальной версии Halo 2 также будут использованы для улучшения демоверсии.