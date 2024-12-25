Почему создатели Halo Wars сознательно отказались от Мастер Чифа - дизайнер игры раскрыл причину спустя годы

Ведущий дизайнер Halo Wars Дэйв Поттингер рассказал в подкасте VideoGamer, почему в игре не появился Мастер Чиф. Оказывается, всё просто — команда сама решила не добавлять его в игру:

«Мы хотели, чтобы игроки обратили внимание и на других героев. Ведь если бы там был Мастер Чиф, все смотрели бы только на него. К тому же команда столкнулась с непростой задачей — нужно было сделать полноценную стратегию, где даже элитные Спартанцы не должны быть самыми сильными бойцами» — поделился Поттингер.

По словам Дэйва, они долго спорили об этом и в студии, и с партнёрами. Главное было сделать настоящую стратегию, где Спартанцы стали бы просто одним из вариантов, не сильнее других. В конце концов, именно в этом вся суть RTS.

Так что все эти разговоры о том, что Bungie якобы не дала использовать Мастер Чифа, или что издателю не нравилась эта игра — просто выдумки.