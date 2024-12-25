Почему создатели Halo Wars сознательно отказались от Мастер Чифа - дизайнер игры раскрыл причину спустя годы

Ведущий дизайнер Halo Wars Дэйв Поттингер рассказал в подкасте VideoGamer, почему в игре не появился Мастер Чиф. Оказывается, всё просто — команда сама решила не добавлять его в игру:
«Мы хотели, чтобы игроки обратили внимание и на других героев. Ведь если бы там был Мастер Чиф, все смотрели бы только на него. К тому же команда столкнулась с непростой задачей — нужно было сделать полноценную стратегию, где даже элитные Спартанцы не должны быть самыми сильными бойцами» — поделился Поттингер.
По словам Дэйва, они долго спорили об этом и в студии, и с партнёрами. Главное было сделать настоящую стратегию, где Спартанцы стали бы просто одним из вариантов, не сильнее других. В конце концов, именно в этом вся суть RTS.
Так что все эти разговоры о том, что Bungie якобы не дала использовать Мастер Чифа, или что издателю не нравилась эта игра — просто выдумки.
так это же приквел, события до первой части, и до хало рич
вообще когда всё начиналось с появлением Ковенанта в их галактике, то мастер чиф был ещё подростком
было бы странно его пихать везде
Хало это ж чисто буржуйско-пиндосская консольная тема, где комьюнити десятилетиями готово дрочить на шлем своего мастера Чипа.
Почему тебя это так бесит? Из-за того что русские игроделы не способны сделать что-то свое культовое, на что поцреоты могли бы подрочить?
"что русские игроделы не способны сделать что-то свое культовое"
А вот это ты вообще сейчас к чему сказал ?
так то в России куча культовых игр было разработано пусть и не ААА уровня, хотя если считать просто русских разработчиков пусть и не зареганых у нас то и ААА.
Это просто игра созданная интернациональной командой разработчиков. В момент выхода на консоль не имела конкурентов. Хорошо проработанный шутерный геймплей. Разрабы взяли всё лучшее из этого жанра и улучшили вот потому и культовая.
Напиши парочку с 2010 по 2024 год культовых.
Конкурентов не имела - да. Потому и стала популярной.
Как шутер и как игра - полный мусор был даже в те года, а сейчас в неё вообще страшно играть (недавно перепроходил в коопе серию).