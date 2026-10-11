RUNE взломали Halo Wars 2, Forza Motorsport 6 и 7, Crackdown 3 и все имеющиеся UWP-эксклюзивы

Группа RUNE сообщила о выпуске улучшенного эмулятора для взлома UWP-игр из магазина MS Store.

RUNE отметили, что им удалось полностью портировать старый эмулятор UWP с C++/CX на C++/WinRT, а также внести ряд дополнений и исправлений. По их словам, теперь UWP-взломы должны оставаться работоспособными и после будущих обновлений Windows. Для запуска игр требуется Windows 10 версии 1803 или новее.

RUNE уже выпустили обновлённые взломы для всех знаковых UWP-эксклюзивов: Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo Wars 2, Crackdown 3, Forza Motorsport 6 и 7, Final Fantasy XV: Windows Edition, Final Fantasy XV: Pocket Edition, Hydro Thunder Hurricane, Project Spark и ilomilo plus.