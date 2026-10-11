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Halo Wars 2 21.02.2017
Стратегия, RTS, Научная фантастика
7.8 236 оценок

RUNE взломали Halo Wars 2, Forza Motorsport 6 и 7, Crackdown 3 и все имеющиеся UWP-эксклюзивы

AceTheKing AceTheKing

Группа RUNE сообщила о выпуске улучшенного эмулятора для взлома UWP-игр из магазина MS Store.

RUNE отметили, что им удалось полностью портировать старый эмулятор UWP с C++/CX на C++/WinRT, а также внести ряд дополнений и исправлений. По их словам, теперь UWP-взломы должны оставаться работоспособными и после будущих обновлений Windows. Для запуска игр требуется Windows 10 версии 1803 или новее.

RUNE уже выпустили обновлённые взломы для всех знаковых UWP-эксклюзивов: Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo Wars 2, Crackdown 3, Forza Motorsport 6 и 7, Final Fantasy XV: Windows Edition, Final Fantasy XV: Pocket Edition, Hydro Thunder Hurricane, Project Spark и ilomilo plus.

ПК 11
18
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
AudioslaveOo

ого, пасиба, вовремя, только всё уже пройдено с онлайн фиксами!

5
askazanov

Молодцы!

1
VigitalART

О прикольно. Наконец попробую моторспорт. Спасибо.

DarkDestr

классика)