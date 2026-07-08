Недавно был анонсирован глубоководный хоррор HALOCLINE в формате Soulslike

Независимая студия Hellebore Studio официально представила свой дебютный проект и опубликовала первый анонсирующий трейлер. Игра предлагает участникам погрузиться в мрачную атмосферу затопленного мира, наполненного обломками кораблей, забытыми руинами и жуткими чудовищами из бездны. Основной упор в грядущем приключении сделан на исследование опасных территорий и выживание в экстремальных подводных условиях, где каждый шаг может стать смертельным.

Согласно официальному описанию проекта, ключевой особенностью игрового процесса станет детально проработанный вручную и полностью взаимосвязанный мир, расположенный как над водой, так и под волнами. Игрокам предстоит постепенно спускаться на все более опасную океанскую глубину, где видимость падает до минимума. Для успешного перемещения по сложным многоуровневым локациям и поиска скрытых путей геймерам придется активно использовать специальный крюк-кошку.

Боевая система полностью унаследовала классические черты суровых ролевых экшенов и потребует от игроков максимальной концентрации во время схваток. Предстоит освоить каждого противника лицом к лицу, используя в качестве средств защиты разнообразное морское оружие и специализированные инструменты. На пути будут встречаться кошмарные порождения бездны, вступать в открытый бой с которыми далеко не всегда является разумным решением — во многих ситуациях чудовищ придется скрытно обходить стороной.

В настоящий момент разработчики активно призывают всех заинтересованных добавлять проект в списки желаемого в цифровом магазине Steam, где у игры уже появилась своя официальная страница. Точная дата релиза, а также полный список целевых платформ пока не раскрывается. Проект создается на современном движке Unreal Engine, что призвано обеспечить высокую детализацию подводного окружения и передать пугающий реализм океанской бездны.