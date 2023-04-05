Анонсирована ролевая игра с открытым миром Hammerwatch II для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Издательство Modus Games и разработчик Crackhell анонсировали ролевую игру Hammerwatch II с открытым миром для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Дата выхода не была объявлена.

Hammerwatch II будет доступна в цифровом виде по цене 24,99 долларов США, а физически в «The Chronicles Edition» — за 39,99 долларов. Последняя включает в себя базовую игру Hammerwatch II, обновленную версию Hammerwatch: Anniversary Edition и загружаемый контент Anniversary Pack, который включает в себя 20 дополнительных цветов на выбор, пять дополнительных элементов лица героя и два дополнительных голосовых набора.

Соберите своих героев и отправляйтесь за пределы подземелий Castle Hammerwatch, чтобы исследовать пиксельный мир, как никогда раньше.

Блайт Ужасный и его армия драконов преуспели в зловещем заговоре по свержению короля Роланда и уничтожению королевства Хериан. Но не все потеряно, поскольку надежда прячется глубоко в канализационной системе, где сильно держится движение сопротивления короля. По приказу Короля нескольким избранным могучим и опытным героям было поручено победить драконов Скверны и восстановить Королевство.

Отправляйтесь в путешествие в одиночку или соберите свою группу, чтобы помочь королю Роланду противостоять сопротивлению, одновременно помогая жителям деревни. Сражайтесь со зверями, уничтожайте полчища нежити и сражайтесь с силами зла в этой эпической оде классической ролевой игре.