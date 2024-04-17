Ролевая игра Hammerwatch 2 выйдет для PS4 и Xbox Series 23 апреля

Ролевая игра Hammerwatch 2 с открытым миром выйдет на PlayStation 4 и Xbox Series 23 апреля, объявили издатель Modus Games и разработчик Crackshell. Версия для Xbox One больше не планируется.

Hammerwatch 2 впервые была выпущена для ПК в Steam 15 августа 2023 года, а 12 декабря 2023 года — для PlayStation 5 и Switch.

Соберите своих героев и отправляйтесь в путешествие за пределы подземелий замка Хаммервотч, чтобы исследовать пиксельный мир, как никогда раньше. Блайт Ужасный и его армия драконов преуспели в зловещем заговоре по свержению короля Роланда и разрушению королевства Хериан. Но не все потеряно: надежда скрывается глубоко в канализационной системе, где сильны движения сопротивления короля. По приказу короля нескольким избранным могучим и опытным героям было поручено победить драконов Мора и восстановить Королевство.

Отправляйтесь в путешествие в одиночку или соберите свою группу, чтобы помочь сопротивлению короля Роланда, одновременно помогая сельским жителям по пути. Сражайтесь со зверями, прикончите орды нежити и сразитесь с силами зла в этой эпической оде классической ролевой игре.