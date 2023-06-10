Создайте героя и победите драконов, чтобы спасти королевство в Hammerwatch 2 ©

Мы еще раз взглянули на грядущую ролевую игру Hammerwatch 2 во время летней выставки Future Games Show Summer Showcase, и если вы хотите попробовать ее сами, демоверсия скоро будет доступна в Steam с 19 по 26 июня.

Это продолжение оригинала, разошедшегося миллионным тиражом, сохраняет ту же прекрасную пиксельную графику, но отправляет смелых исследователей в совершенно новое приключение. Король Роланд был свергнут Мором Ужасным и его армией драконов, погрузив Королевство Хериан в хаос и разрушение, но не все потеряно, поскольку в канализации скрывается движение сопротивления, чтобы дать отпор этим захватчикам и восстановить порядок.

Вы создаёте полностью настраиваемого Паладина, Рейнджера, Разбойника, Волшебника или Чернокнижника, чтобы сражаться с чудовищами и нежитью, исследуя мир, сформированный динамическим циклом дня и ночи и системой погоды. Вы можете отправиться в это путешествие в одиночку, хотя в онлайн-кооперативе вы можете объединить усилия с тремя другими игроками и вместе работать над освобождением острова Хаммер и не только.

По мере того, как вы повышаете уровень своего персонажа, вы изучаете мощные навыки и способности, чтобы улучшить свои навыки убийства монстров, а предметы, которые вы собираете в своих приключениях, могут быть превращены в зелья, инструменты и расходные материалы. Конечно, это не была бы ролевая игра без побочных квестов, и их существует огромное количество, чтобы помочь сельским жителям и горожанам, чтобы вы могли создать свою легенду как настоящий герой Хериана.

Hammerwatch 2 должен выйти летом 2023 года для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а предстоящая демоверсия Steam будет доступна с 19 по 26 июня.