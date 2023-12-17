Средневековая ролевая игра Hammerwatch 2 стала доступна на Nintendo Switch и PlayStation 5

Modus Games и Crackshell выпустили кооперативную ролевую игру для Nintendo Switch и PlayStation 5). В последней части легендарной франшизы Hammerwatch, Hammerwatch 2, игроки путешествуют по острову Хаммер, Заловым полям и темным горным регионам Блэкбарроу, созданным в фирменном стиле пиксельной графики Hammerwatch.
Армия драконов Блайта Ужасного захватывает землю, которую вы когда-то называли своим домом, а свергнутый король Роланд выбрал вас в качестве одного из могучих героев, которые, по его мнению, смогут восстановить его королевство, прежде чем оно навсегда погрузится во тьму. Создайте собственного героя Хериана и выберите один из пяти различных классов персонажей: паладин, рейнджер, разбойник, волшебник и чернокнижник, а затем настройте свой внешний вид и повышайте уровень, чтобы разблокировать новые мощные способности и навыки. Затем соберите своих ближайших союзников-воинов или отправляйтесь в одиночку, чтобы спасти трон и навсегда положить конец захвату власти Скверной Ужасного.
Ох, опять это средневековье с магией и монстрами. Фэнтезийная ролевая игра, средневековая это киндом кам и ей подобные