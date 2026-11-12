Хардкорные карточные бои на жестах Handmancers вышли из раннего доступа

Команда Human Qube Games выпустила Handmancers — рогалик-декбилдер от первого лица, где карточные сражения строятся на правилах «камень, ножницы, бумага», улучшении знаков, самоцветах и артефактах.
В боях нужно собирать комбинации и выбирать между немедленной выгодой и подготовкой следующего хода. Слишком активные действия накапливают судороги, ограничивающие доступные приёмы до восстановления.
Handmancers покинула ранний доступ и уже доступна на ПК.
стиль кажется знакомым и непонятно ии или художник рисовал