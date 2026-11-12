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Handmancers 05.05.2026
Инди, Тактика, Карточная, Рогалик
4.2 6 оценок

Хардкорные карточные бои на жестах Handmancers вышли из раннего доступа

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Команда Human Qube Games выпустила Handmancers — рогалик-декбилдер от первого лица, где карточные сражения строятся на правилах «камень, ножницы, бумага», улучшении знаков, самоцветах и артефактах.

В боях нужно собирать комбинации и выбирать между немедленной выгодой и подготовкой следующего хода. Слишком активные действия накапливают судороги, ограничивающие доступные приёмы до восстановления.

Handmancers покинула ранний доступ и уже доступна на ПК.

Релизы 1 Трейлеры 1
2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Alex40001

стиль кажется знакомым и непонятно ии или художник рисовал