Хардкорные карточные бои на жестах Handmancers вышли из раннего доступа

Команда Human Qube Games выпустила Handmancers — рогалик-декбилдер от первого лица, где карточные сражения строятся на правилах «камень, ножницы, бумага», улучшении знаков, самоцветах и артефактах.

В боях нужно собирать комбинации и выбирать между немедленной выгодой и подготовкой следующего хода. Слишком активные действия накапливают судороги, ограничивающие доступные приёмы до восстановления.

Handmancers покинула ранний доступ и уже доступна на ПК.