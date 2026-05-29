Happy Ending Simulator: Трансформации и Агнес

В Happy Ending Simulator продолжается работа над системой трансформаций игрока.

По мере прокачки герой открывает новые сущности для превращения - каждая меняет тело персонажа, внешний вид, реакции девушек и доступный контент. Чем сильнее и “опаснее” форма, тем заметнее меняются параметры героя. Да, это касается и размера чл...

Некоторые персонажи по-разному реагируют на определённые формы, а часть сцен и диалогов открывается только при нужной трансформации.

Также показываем ранние скриншоты новой героини - монашки Агнес. Сейчас персонаж находится в активной разработке: модель, формы, сцены и анимации ещё полируются.

По сюжету Агнес приходит в салон как очень наивная и религиозная девушка, уверенная, что это место проклято. Но постепенно её интерес к происходящему становится сильнее страха. Её ветка строится вокруг морального упадка, постепенного развращения и двух разных форм персонажа.

Ранний рендер модели

Как всегда - огромное спасибо всем, кто добавляет игру в свой список желаемого и следит за разработкой.

Благодаря вам разработка Happy Ending Simulator набирает обороты, и мы можем добавлять всё больше контента, новых трансформаций и безумных сцен!