Такой массаж захочет получить каждый! В Steam анонсирован откровенный симулятор массажного салона Happy Ending Simulator

В цифровом магазине Steam появилась страница нового необычного проекта, нацеленного строго на взрослую аудиторию. Игра под многозначительным названием Happy Ending Simulator представляет собой трехмерный эротический симулятор массажного салона с развитой системой менеджмента и элементами городского фэнтези.

Протагонистом игры выступает оборотень, который решил монетизировать свои сверхъестественные таланты и открыть самое "горячее заведение" в городе. Одной из главных механик заявлена способность персонажа менять свой облик — например, трансформироваться в волка, быка, коня и других существ. Подстраиваясь под тайные фетиши и предпочтения привлекательных клиенток, игроки смогут разблокировать разнообразные постельные 3D-сцены, новые анимации и интимные варианты взаимодействия.

Помимо пикантной составляющей, игра делает упор на элементы симулятора бизнесмена и ролевую прокачку. Будущему гуру массажа придется начинать с нуля: на старте у протагониста есть лишь пустая комната с дешевым массажным столом и амбиции. Чтобы достичь успеха и создать элитный VIP-салон, игрокам предстоит грамотно управлять своим заведением.

Официальный выход Happy Ending Simulator на ПК ожидается уже в этом году. Точную дату релиза студия-разработчик пообещала сообщить позднее.