Happy Wheels получила вторую жизнь в Steam - легенда браузерных игр готовится к релизу

Happy Wheels, одна из самых узнаваемых браузерных игр эпохи YouTube 2010-х, наконец доберётся до Steam. Страница игры уже появилась в магазине Valve, а релиз состоится 21 сентября.

Главная особенность Happy Wheels останется на месте — игрокам предстоит проходить безумные уровни, где неудачное движение может закончиться максимально нелепой смертью. В игре доступно более 5 миллионов пользовательских карт, а новые уровни ежедневно добавляются и сортируются через встроенный каталог.

Желающие смогут не только проходить чужие испытания, но и создавать собственные благодаря полноценному редактору уровней. Также в Steam-версии появится поддержка контроллеров.

При этом игра выйдет без рекламы, что особенно приятно для тех, кто помнит Happy Wheels именно как браузерную игру с рекламными баннерами и роликами.

По сути, спустя много лет Happy Wheels получает официальный второй шанс — теперь уже в Steam. Для игры, которая когда-то стала одним из главных источников безумных летсплеев на YouTube, это выглядит вполне закономерным возвращением.