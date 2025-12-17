На официальном сайте Happy Wheels стартовало новое событие под названием "30 Level Challenge"

В декабре 2025 года на официальном сайте Happy Wheels, Totaljerkface.com, стартовало праздничное мероприятие, известное как «Christmas Challenge», также называемое «30 Level Challenge». Основная цель события этого в Happy Wheels, также известного как «Christmas Challenge», — проверить навыки игрока на специально отобранных уровнях сделанных сообществом.

Чтобы прогресс засчитался и отразился на шкале, необходимо не просто дойти до финиша, но и сохранить повтор (replay) своего прохождения. Тот, кто быстрее всех пройдет уровни, попадет в список лидеров.