В Steam бесплатно раздают психологический хоррор Happy's Humble Burger Farm с рейтингом 93% положительных отзывов

В Steam стартовала временная бесплатная раздача психологического хоррора Happy's Humble Burger Farm. Игру можно навсегда добавить в свою библиотеку до 15 июня, после чего она останется на аккаунте даже после завершения акции.

Happy's Humble Burger Farm вышла в декабре 2021 года и представляет собой необычное сочетание симулятора работника фастфуда и психологического хоррора. Игрокам предстоит обслуживать посетителей ночной бургерной, одновременно сталкиваясь со всё более странными и пугающими событиями, происходящими вокруг.

Проект разработан студией Scythe Dev Team и издан компанией tinyBuild. За годы после релиза игра сумела собрать более 1600 пользовательских обзоров в Steam, из которых 93% являются положительными. Среди наиболее часто упоминаемых достоинств игроки отмечают необычную атмосферу, оригинальную концепцию и запоминающийся стиль повествования.