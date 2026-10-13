Нативный ПК-порт Hard Corps: Uprising получил v0.4.0 и резко снизил нагрузку на процессор

Неофициальный нативный ПК-порт Hard Corps: Uprising, созданный через статическую рекомпиляцию Xbox 360-версии, получил обновление 0.4.0 с серьёзной оптимизацией производительности.

Проект не использует обычную эмуляцию: оригинальный PowerPC-код игры заранее преобразуется через ReXGlue в код для современных ПК. Благодаря этому Hard Corps: Uprising запускается как отдельный нативный порт, а не через JIT-компиляцию во время игры.

По данным автора, после обновления тяжёлые сцены на его тестовой системе работают примерно при 59–60 FPS, тогда как загрузка главного процессорного потока в одном из тестов снизилась примерно с 98–100% до 14–20%. Разработчик также уменьшил количество ситуаций, когда CPU ожидал завершения работы GPU, и оптимизировал операции с render target и EDRAM.

Порт предлагает внутреннее разрешение вплоть до 5120×2880, FXAA, MSAA, анизотропную фильтрацию до 16x, счётчик FPS, локальные достижения и поддержку DLC-персонажей.

Помимо Windows существует экспериментальная Linux-версия с Vulkan, которую можно запускать на Steam Deck без Proton или Wine.

Для работы требуется собственная копия Xbox 360-версии Hard Corps: Uprising — файлы самой игры в проект не входят.

Hard Corps: Uprising стала ещё одним примером того, как статическая рекомпиляция постепенно превращает старые консольные игры в полноценные нативные ПК-порты.