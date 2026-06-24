"Дальнобойщики 2" добрались до Steam спустя 25 лет - культовая классика вернулась почти без изменений

Легендарные «Дальнобойщики 2» официально вышли в Steam. Культовый симулятор водителя-дальнобойщика с элементами экономической стратегии, разработанный студией SoftLab-NSK и выпущенный компанией 1С в апреле 2001 года, теперь доступен на современной цифровой площадке.

Для многих игроков «Дальнобойщики 2» стали одной из самых запоминающихся отечественных игр своего времени. В своё время проект даже сравнивали с Elite — не из-за масштаба мира, а благодаря ощущению свободы. Вместо космических просторов здесь были автомагистрали, стоянки и базы, а вместо межзвёздных путешествий — долгие рейсы по дорогам вымышленной страны. Особую атмосферу игре придавала и знаменитая композиция «Тореро» группы «Ария», ставшая одной из её визитных карточек.

К релизу в Steam разработчики подготовили небольшое обновление. В игру добавили систему достижений, чтобы возвращение классики на платформу стало не просто переизданием, а дополнительным стимулом вновь отправиться в рейс, выполнять контракты и развивать собственный транспортный бизнес.

При этом никаких масштабных изменений в проект вносить не стали. В Steam представлена оригинальная версия «Дальнобойщиков 2» с минимальными исправлениями совместимости, необходимыми для стабильной работы на современных компьютерах.

Фактически речь идёт о бережном возвращении одной из самых известных российских игр начала 2000-х. Теперь как ветераны серии, так и новые игроки смогут без лишних сложностей познакомиться с проектом, который для многих стал символом целой эпохи отечественного игропрома.