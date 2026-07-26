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После критики ИИ-артов разработчики "Дальнобойщиков 2" полностью обновили иконки достижений в Steam
"Одиссею" Нолана уже слили в сеть в высоком качестве
Цены на видеокарты в Китае резко взлетают: RTX 5060 Ti подорожала на 51% за месяц, магазины приостанавливают продажи
Несмотря на курс Sony на цифровое будущее, большинство владельцев PS5 по-прежнему выбирают консоли с дисководом
Мелиссанти Махут, сыгравшая Кассандру в Assassin's Creed Odyssey, намекнула на участие в новом секретном проекте
Кассовые сборы "Одиссеи" достигли $639 миллионов после второго уик-энда
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Тобиас Штольц-Цвиллинг об успехе Kingdom Come: Deliverance 2, вырезанном барде и отказе от Gamescom
От психоза в космосе до танкового хоррора: интервью с авторами Mouthwashing из студии Wrong Organ
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