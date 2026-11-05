EA выпустила 25 классических игр для ПК в Steam, GOG и EA App - Road Rash, Wing Commander и все части серии Ultima

Как было объявлено сегодня на презентации GOG, американский издатель Electronic Arts в партнёрстве с польской платформой решил вдохнуть новую жизнь в 25 классических — а порой и по-настоящему легендарных — игр. В их число вошли гоночный симулятор Road Rash и серия космических симуляторов Wing Commander (включая Wing Commander: Privateer) — всего 7 проектов, получивших небольшие обновления (стоимость каждого составляет $9,99 / ок. 40 польских злотых). Кроме того, серии Crusader и Ultima, а также такие культовые игры, как Theme Hospital и Strike Commander (всего 18 наименований), ранее доступные эксклюзивно в GOG, теперь появились в Steam и приложении EA app. Их цена составляет $4,99, а до 5 ноября на них действует скидка.
Каждое юбилейное издание сохраняет оригинальный облик, атмосферу и авторский замысел, привнося при этом деликатные улучшения. Благодаря этим обновлениям игры корректно работают на современном оборудовании, отличаются более отзывчивым управлением и повышенной плавностью игрового процесса. Это делает их доступнее для новой аудитории, не нарушая при этом их первоначального характера.
- Road Rash: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
- Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander: Privateer
- Wing Commander: Academy
- Wing Commander: Armada
- Strike Commander
- Theme Hospital
- Crusader: No Remorse
- Crusader: No Regret
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Ultima III: Exodus
- Ultima IV: Quest of the Avatar
- Ultima V: Warriors of Destiny
- Ultima VI: The False Prophet
- Ultima VII: The Complete Edition
- Ultima VIII: Gold Edition
- Ultima IX: Ascension
- Ultima Underworld I
- Ultima Underworld II
battle of middle earth где