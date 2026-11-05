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Hard West 2 04.08.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Вестерн
7.4 105 оценок

EA выпустила 25 классических игр для ПК в Steam, GOG и EA App - Road Rash, Wing Commander и все части серии Ultima

monk70 monk70

Как было объявлено сегодня на презентации GOG, американский издатель Electronic Arts в партнёрстве с польской платформой решил вдохнуть новую жизнь в 25 классических — а порой и по-настоящему легендарных — игр. В их число вошли гоночный симулятор Road Rash и серия космических симуляторов Wing Commander (включая Wing Commander: Privateer) — всего 7 проектов, получивших небольшие обновления (стоимость каждого составляет $9,99 / ок. 40 польских злотых). Кроме того, серии Crusader и Ultima, а также такие культовые игры, как Theme Hospital и Strike Commander (всего 18 наименований), ранее доступные эксклюзивно в GOG, теперь появились в Steam и приложении EA app. Их цена составляет $4,99, а до 5 ноября на них действует скидка.

Каждое юбилейное издание сохраняет оригинальный облик, атмосферу и авторский замысел, привнося при этом деликатные улучшения. Благодаря этим обновлениям игры корректно работают на современном оборудовании, отличаются более отзывчивым управлением и повышенной плавностью игрового процесса. Это делает их доступнее для новой аудитории, не нарушая при этом их первоначального характера.

  • Road Rash: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander: 35th Anniversary Edition
  • Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
  • Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
  • Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition
  • Wing Commander: Privateer
  • Wing Commander: Academy
  • Wing Commander: Armada
  • Strike Commander
  • Theme Hospital
  • Crusader: No Remorse
  • Crusader: No Regret
  • Ultima I: The First Age of Darkness
  • Ultima II: The Revenge of the Enchantress
  • Ultima III: Exodus
  • Ultima IV: Quest of the Avatar
  • Ultima V: Warriors of Destiny
  • Ultima VI: The False Prophet
  • Ultima VII: The Complete Edition
  • Ultima VIII: Gold Edition
  • Ultima IX: Ascension
  • Ultima Underworld I
  • Ultima Underworld II
ПК 4 Релизы 2
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5
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