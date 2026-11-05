EA выпустила 25 классических игр для ПК в Steam, GOG и EA App - Road Rash, Wing Commander и все части серии Ultima

Как было объявлено сегодня на презентации GOG, американский издатель Electronic Arts в партнёрстве с польской платформой решил вдохнуть новую жизнь в 25 классических — а порой и по-настоящему легендарных — игр. В их число вошли гоночный симулятор Road Rash и серия космических симуляторов Wing Commander (включая Wing Commander: Privateer) — всего 7 проектов, получивших небольшие обновления (стоимость каждого составляет $9,99 / ок. 40 польских злотых). Кроме того, серии Crusader и Ultima, а также такие культовые игры, как Theme Hospital и Strike Commander (всего 18 наименований), ранее доступные эксклюзивно в GOG, теперь появились в Steam и приложении EA app. Их цена составляет $4,99, а до 5 ноября на них действует скидка.

Каждое юбилейное издание сохраняет оригинальный облик, атмосферу и авторский замысел, привнося при этом деликатные улучшения. Благодаря этим обновлениям игры корректно работают на современном оборудовании, отличаются более отзывчивым управлением и повышенной плавностью игрового процесса. Это делает их доступнее для новой аудитории, не нарушая при этом их первоначального характера.