Hard West 2 добралась до консолей с демонами и Призрачным поездом

Издатель Klabater и студии Ice Code Games и Good Shepherd Entertainment выпустили тактическую стратегию Hard West 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра переносит игроков в мрачную версию Дикого Запада, где привычные перестрелки соседствуют с колдовством, демонами и сверхъестественными угрозами. Релиз состоялся 10 ноября 2026 года.

Главный герой — легендарный преступник Джин Картер, который собирает банду головорезов и отправляется ограбить загадочный Призрачный поезд. Однако вместо золота его ждёт столкновение с потусторонними силами и борьба за собственную душу. По пути отряду предстоит участвовать в перестрелках, ограблениях поездов и погонях верхом.

Сражения проходят в пошаговом режиме. Каждый участник банды обладает уникальными способностями, а специальные карты позволяют формировать комбинации и усиливать бойцов. Особая механика Bravado вознаграждает за последовательные убийства дополнительными очками действий, позволяя выстраивать эффектные цепочки атак и расправляться сразу с несколькими противниками.

На PC в Steam Hard West 2 вышла ещё 4 августа 2022 года. Теперь игра доступна также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PS4, Xbox One и Nintendo Switch не заявлены.