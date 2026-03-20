Hard West 2 04.08.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Вестерн
7.4 103 оценки

Тактический вестерy Hard West 2 выйдет на PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Компания Klabater в сотрудничестве с Good Shepherd Entertainment выпустит продолжение пошаговой стратегии Hard West 2, разработанной Ice Code Games, для PlayStation 5 и Xbox Series. Дата релиза пока не объявлена.

Hard West 2 переносит нас в так называемый Странный Запад — вариацию на тему Дикого Запада, обогащённую элементами фэнтези. Главный герой игры — Джин Картер, известный преступник, который собирает группу подобных головорезов и нападает на Поезд-призрак, полный федерального золота. Поскольку название поезда не появилось из ниоткуда, ограбление всей жизни банды быстро превращается в борьбу за выживание. Чтобы вернуть свою душу, Картер должен преследовать самого дьявола.

Hard West 2 впервые вышла на ПК в Steam 4 августа 2022 года.

xoen

Первая была отличной игрушкой. Можно было перепроходить несколько раз, а чтобы все открыть - даже нужно.

PanKotovsky

Игра хорошая. Только это не тактика, а головоломка.