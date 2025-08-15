Blackbird Interactive вернула полные права на Hardspace: Shipbreaker и готовит продолжение франшизы

Студия Blackbird Interactive, создатели Homeworld 3 и Minecraft Legends, объявила о возвращении всех прав на Hardspace: Shipbreaker. Ранее часть интеллектуальной собственности принадлежала издателю Focus Entertainment, который теперь полностью отходит от проекта. Разработчики поблагодарили издателя за вклад в успех игры и помощь в передаче прав.

Хотя детали сделки не разглашаются, Blackbird уже начала работу над развитием франшизы. Для самой Hardspace: Shipbreaker готовят патч с обновлёнными заставками, логотипами и политикой конфиденциальности.

Параллельно стартовала предварительная регистрация в инсайдерскую программу Lynx Pioneer. Её участники получат ранний доступ к тестированию будущих проектов, включая новые игры серии, а также эксклюзивную информацию о разработке.

Согласно данным Focus Entertainment, к июню 2022-го за два года раннего доступа игра разошлась тиражом более 500 тысяч копий.