Демоверсия Harem vs Zombies уже в Steam!

Мяугия в опасности, зомби лезут со всех сторон, а у вас есть только немного магии, башни и способность быстро принимать решения.

Harem vs Zombies - это безумная смесь Tower Defense, RTS и Match-3, где вам предстоит сражаться с ордами нечисти, защищать земли волшебного мира и знакомиться с его не самыми обычными обитательницами.

Но главное сегодня - демо уже доступно, и в нём вас ждёт:

5 уровней, которые познакомят с основными механиками и покажут, как работает сочетание жанров

2 adult-сцены с разными героинями

забавные диалоги между событиями

глобальная карта и лагерь, чтобы почувствовать структуру игры и её атмосферу

Демо даёт отличный первый взгляд на то, каким будет это приключение: сражения, прокачка, немного безумия и девушки, которых точно стоит спасать.

Самое время вступить в бой, попробовать силы в Мяугии и добавить Harem vs Zombies в вишлист, чтобы не пропустить полный релиз.