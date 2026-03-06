Harem vs Zombies: Карта Мира и Активности

Герой! Прежде чем снова отправиться крошить полчища нежити, стоит осмотреться.

В Harem vs Zombies любое приключение начинается с глобальной карты — уникального для каждого этапа экрана, который станет вашим командным центром.

Здесь вы можете открыть одно из четырех игровых меню, каждое со своей пользой для вашего приключения.

Битва

Объединяйтесь с отрядом харизматичных защитниц, соединяйте элементы, стройте и усиливайте башни в необычном сочетании Tower Defense и Match-3, чтобы сокрушать даже самые плотные орды мерзкой нежити.

Каждая победа продвигает вас дальше по сюжету, приносит заслуженные награды и новые незабываемые знакомства.

Испытания

Не все сражения обязательны, но смелые генералы не отказываются от вызовов, верно?

Испытания меняют привычные правила боя: меньше башен, усиленные враги или коварная местность. Каждая миссия требует новой тактики, зато награда стоит риска.

Лагерь

После тяжёлых сражений даже легендарному генералу нужен отдых.

Девушки не только радуют глаз и составляют компанию, но и открывают в лагере улучшения для башен — у каждой из дам свои способности и бонусы. А если вы сумеете завоевать доверие некоторых из них, сможете получить что-то более сокровенное. Неплохая сделка, не так ли?

В лагере также можно развлечь героинь разговором или сыграть в старую добрую «камень-ножницы бумага». Правда, похоже, у этой версии появилось новое правило на раздевание.

Альманах

Не стоит забывать, генерал: в бою важна не только сила, но и знания, а их всегда можно освежить в удобном альманахе.

В нём собраны открытые башни, типы врагов и ключевые механики игры — всё, что поможет вам лучше понять поле боя. Но альманах полезен не только для стратегов.

Здесь же находится галерея с артами и всеми открытыми сценами. На случай, если какая-то из встреч особенно запала вам в память и вы захотите пересмотреть её ещё раз.

Исключительно в исследовательских целях, разумеется.

Похоже, некоторые из наших героинь уже готовы показать вам чуть больше. Но сначала придётся разобраться с ордами нежити.

Готовьтесь к битве и добавляйте Harem vs Zombies в список желаемого в Steam!