Harem vs Zombies: Карта Мира и Активности

Герой! Прежде чем снова отправиться крошить полчища нежити, стоит осмотреться.
В Harem vs Zombies любое приключение начинается с глобальной карты — уникального для каждого этапа экрана, который станет вашим командным центром.
Здесь вы можете открыть одно из четырех игровых меню, каждое со своей пользой для вашего приключения.
Битва
Объединяйтесь с отрядом харизматичных защитниц, соединяйте элементы, стройте и усиливайте башни в необычном сочетании Tower Defense и Match-3, чтобы сокрушать даже самые плотные орды мерзкой нежити.
Каждая победа продвигает вас дальше по сюжету, приносит заслуженные награды и новые незабываемые знакомства.
Испытания
Не все сражения обязательны, но смелые генералы не отказываются от вызовов, верно?
Испытания меняют привычные правила боя: меньше башен, усиленные враги или коварная местность. Каждая миссия требует новой тактики, зато награда стоит риска.
Лагерь
После тяжёлых сражений даже легендарному генералу нужен отдых.
Девушки не только радуют глаз и составляют компанию, но и открывают в лагере улучшения для башен — у каждой из дам свои способности и бонусы. А если вы сумеете завоевать доверие некоторых из них, сможете получить что-то более сокровенное. Неплохая сделка, не так ли?
В лагере также можно развлечь героинь разговором или сыграть в старую добрую «камень-ножницы бумага». Правда, похоже, у этой версии появилось новое правило на раздевание.
Альманах
Не стоит забывать, генерал: в бою важна не только сила, но и знания, а их всегда можно освежить в удобном альманахе.
В нём собраны открытые башни, типы врагов и ключевые механики игры — всё, что поможет вам лучше понять поле боя. Но альманах полезен не только для стратегов.
Здесь же находится галерея с артами и всеми открытыми сценами. На случай, если какая-то из встреч особенно запала вам в память и вы захотите пересмотреть её ещё раз.
Исключительно в исследовательских целях, разумеется.
Похоже, некоторые из наших героинь уже готовы показать вам чуть больше. Но сначала придётся разобраться с ордами нежити.
Готовьтесь к битве и добавляйте Harem vs Zombies в список желаемого в Steam!
Короче я понял. Top House это считай вторые Nutaku, но только они клепают одинаковые одиночки, а не гача. В остальном буквально копия: по 10 анонсов в месяц, нейрослоп и обещания чего-то нового в каждом проекте))
Вы не Top House,вы Топ Хренаус.