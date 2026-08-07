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Harem vs Zombies 07.08.2026
Строительство, Тактика, Для взрослых 18+, Tower defence
5 36 оценок

Игра Harem vs Zombies уже вышла в Steam

Звенящая пошлость Звенящая пошлость

В Harem vs Zombies предстоит собирать ресурсы во время боя через три в ряд, следить за ситуацией на уровне, решать какие башни строить, что улучшить и в какой момент стоит рисковать обходясь без улучшений, чтобы собрать более сильную оборону на следующем ходу.

По ходу игры вам предстоит очищать земли Мяугии от нечисти, знакомиться с множеством девушек, проходить этапы с растущей сложностью и постепенно добираться до главных боссов. Между уровнями - диалоги, сцены, и сюжет игры.

Что ждёт вас в релизной версии:

  • 3 этапа по 10 уровней
  • волны врагов и боссы в конце этапов
  • сбор ресурсов через игру три в ряд
  • строительство, улучшение и слияние башен
  • прокачка арсенала по мере прохождения
  • 6 девушек и 12 сцен
  • диалоги, юмор и сюжетные вставки между уровнями

Если вы ждали игру в которую можно и поиграть и подро… - вот она. Harem vs Zombies уже в Steam. Так что хватит откладывать: заходите, стройте оборону, знакомьтесь с девушками и забирайте своё.

ПК 8 Релизы 4
13
4
Комментарии:  4
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Пользователь ВКонтакте

Ох ща пегичи на ИИшлаке наварят постов😐 // Руслан Варнин

1
Игнатий Лапкин

Было бы креативнее если бы название было Зомби против Гарема😁

Glados_pony

Видеть ИИ в визуале игр с манящим содержанием - это вообще треш. Я такое сразу из видимости скипаю. Увы, но данное направление игры играют в первую очередь на визуале который делает художник. На втором месте сам гемплейный костяк. Остальное - это приятные бонусы.