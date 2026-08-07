Игра Harem vs Zombies уже вышла в Steam

В Harem vs Zombies предстоит собирать ресурсы во время боя через три в ряд, следить за ситуацией на уровне, решать какие башни строить, что улучшить и в какой момент стоит рисковать обходясь без улучшений, чтобы собрать более сильную оборону на следующем ходу.

По ходу игры вам предстоит очищать земли Мяугии от нечисти, знакомиться с множеством девушек, проходить этапы с растущей сложностью и постепенно добираться до главных боссов. Между уровнями - диалоги, сцены, и сюжет игры.

Что ждёт вас в релизной версии:

3 этапа по 10 уровней

волны врагов и боссы в конце этапов

сбор ресурсов через игру три в ряд

строительство, улучшение и слияние башен

прокачка арсенала по мере прохождения

6 девушек и 12 сцен

диалоги, юмор и сюжетные вставки между уровнями

Если вы ждали игру в которую можно и поиграть и подро… - вот она. Harem vs Zombies уже в Steam. Так что хватит откладывать: заходите, стройте оборону, знакомьтесь с девушками и забирайте своё.