Игра Harem vs Zombies уже вышла в Steam

В Harem vs Zombies предстоит собирать ресурсы во время боя через три в ряд, следить за ситуацией на уровне, решать какие башни строить, что улучшить и в какой момент стоит рисковать обходясь без улучшений, чтобы собрать более сильную оборону на следующем ходу.
По ходу игры вам предстоит очищать земли Мяугии от нечисти, знакомиться с множеством девушек, проходить этапы с растущей сложностью и постепенно добираться до главных боссов. Между уровнями - диалоги, сцены, и сюжет игры.
Что ждёт вас в релизной версии:
- 3 этапа по 10 уровней
- волны врагов и боссы в конце этапов
- сбор ресурсов через игру три в ряд
- строительство, улучшение и слияние башен
- прокачка арсенала по мере прохождения
- 6 девушек и 12 сцен
- диалоги, юмор и сюжетные вставки между уровнями
Если вы ждали игру в которую можно и поиграть и подро… - вот она. Harem vs Zombies уже в Steam. Так что хватит откладывать: заходите, стройте оборону, знакомьтесь с девушками и забирайте своё.
Ох ща пегичи на ИИшлаке наварят постов😐 // Руслан Варнин
Было бы креативнее если бы название было Зомби против Гарема😁
Видеть ИИ в визуале игр с манящим содержанием - это вообще треш. Я такое сразу из видимости скипаю. Увы, но данное направление игры играют в первую очередь на визуале который делает художник. На втором месте сам гемплейный костяк. Остальное - это приятные бонусы.